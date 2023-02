Pistocchi: "Napoli come il gatto col topo, gestisce le gare come e quando vuole"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi , giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli allenatori contano moltissimo, nonostante quello che pensano quei professorini. Sono loro che devono gestire la rosa, costruire un'idea di gioco, dare una mentalità, gestire un gruppo di milionari che hanno tante esigenze personali. Quello che sta facendo Spalletti a Napoli è qualcosa di straordinario.

Il Napoli è come il gatto col topo, gestisce la partita come e quando vuole, dà il ritmo e lo toglie, accelera e frena. Anche quelle poche volte che ha perso il Napoli ha fatto una buona partita, come con l'Inter, quando meritava il pareggio".