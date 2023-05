Pistocchi: "Nel Napoli c'è un giocatore più difficile da sostituire rispetto a Osimhen"

"Giuntoli via? La cosa più importante nella società è la struttura, importante che resti l’area scouting. In generale gli uomini passano e le società restano".





Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte: "Il Napoli deve avere rimpianti per la Champions? Un poco sì, poteva oggi trovarsi oggi nella situazione dell’Inter ed essere in finale di Champions. Non è stato fortunato, se Kvaratskhelia avesse segnato subito a San Siro.. poi ci sono stati anche errori arbitrali, ma penso siano stati superiori gli errori del Napoli. Probabilmente è arrivato a quell’appuntamento non nelle migliori condizioni, anche mentali.

Giuntoli via? La cosa più importante nella società è la struttura, importante che resti l’area scouting. In generale gli uomini passano e le società restano.

Spalletti perché non firma ancora? Forse gli ha dato fastidio il rinnovo automatico e formale via Pec, invece questo rinnovo andava fatto dopo un incontro. Visto il lavoro fatto da Spalletti meritava gratificazioni. Qualcuno mi dice che Giuntoli andando via potrebbe portarsi elementi da Napoli, ma se un tecnico sta bene in azzurro non penso capiti.

Napoli-Inter? Gli azzurri stanno giustamente festeggiando da due settimane, però vorranno dimostrare che la sconfitta dell’andata è stata una casualità e poi intendono probabilmente battere i finalisti di Champions. Mi aspetto una bella partita.

Osimhen o Kim insostituibile? Le case si costruiscono dalle fondamenta e per questo sostituire uno forte come Kim è più difficile rispetto ad un grande attaccante. Per come gioca il Napoli Kim è molto importante".