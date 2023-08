Pistocchi ottimista: "Sorteggio molto favorevole per il Napoli, più complicato per l'Inter..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato così tramite il suo accout Twitter il sorteggio dei gironi di Champions League

TuttoNapoli.net

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato così tramite il suo accout Twitter il sorteggio dei gironi di Champions League: "Sorteggio Champions molto sfortunato per il Milan, che capita in un gruppo di ferro, con avversari molto forti: ma si dissero le stesse cose l’anno scorso per l’Inter, e sappiamo come è andata a finire. Sulla carta, sorteggio molto favorevole per il Napoli, più complicato per l’Inter, e girone abbastanza facile per la Lazio".