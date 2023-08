Pistocchi rassicura i tifosi: “State calmi e tranquilli: Natan è forte, tecnico e veloce”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Che acquisto è Lindstrom per il Napoli? Sfumato Gabri Veiga, che era sicuramente straordinario, ora arriva un elemento di grandi qualità ma che gioca in un campionato non tanto competitivo come la Bundesliga, ma è successo anche agli altri ed altri giocatori che venivano da campionati meno intensi della Serie A e poi hanno saputo inserirsi bene. In generale, starei molto sereno: il Napoli ha una squadra forte, ha dimostrato di essere forte e la vittoria col Frosinone non è stata banale, visto che i ciociari hanno vinto la B e hanno una buona struttura.

Il Napoli ha vinto a Frosinone con tranquillità dopo lo svantaggio iniziale. Se Garcia non fa disastri e fa lavorare bene i suoi collaboratori su Natan, ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto di nuovo, a meno che non intervengano fattori imponderabili e imprevedibili, diciamo così “esterni”. Natan è un buon elemento, è forte, veloce e tecnico, ha nelle sue corde cambi di gioco di cinquanta/sessanta metri; quindi, direi ai tifosi di stare calmi e tranquilli”.