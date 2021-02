Pistocchi: "Rigore di Insigne ha cambiato la partita. Pirlo deve ancora capire come vuole giocare"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. “Ci sono state due partite all’interno di Napoli-Juve. La Juve ha buttato via completamente il primo tempo sembrava che volesse invitare il Napoli a venire avanti e il Napoli invece diceva vieni avanti tu e quindi vieni avanti tu, vieni avanti tu e non veniva avanti nessuno. Così è uscito un primo tempo della Juventus molto mediocre e il gol su rigore di Insigne ha cambiato decisamente l’andamento della partita. Per il Napoli la vittoria con la Juve è stata un buon brodino però non è uscito dal periodo critico e ne uscirà quando verrà ritrovato lo spirito che ha avuto nella prima parte del torneo

Pirlo deve capire che tipo di proposta vuole fare perché era partito molto bene con un'idea di calcio moderno ma poi ha virato per un calcio che è quello della storia della Juventus, ovvero puntando molto sulla difesa. La Juve ha una squadra molto molto forte e alcuni giocatori secondo me non sono valorizzati. penso che Pirlo sia un ragazzo molto intelligente, ha delle qualità ma deve fare esperienza. Secondo me avrebbe dovuto fare la gavetta in qualche serie minore così da formarsi e fare esperienza”.