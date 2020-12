Pistocchi sulla sentenza su Juve-Napoli: "Grande sconfitta per ordinamento sportivo e FIGC"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e ha parlato della sentenza del CONI su Juventus-Napoli: "Si è dimostrata l’inconsistenza e l’incapacità dei dirigenti del calcio italiano. Il protocollo è sbagliato, perché consentiva degli spazi di intervento, ma allo stesso tempo cercava di escluderli. Questa è una grande sconfitta per l’ordinamento sportivo e la FIGC. Fin da subito si era compreso fosse una situazione che avrebbe potuto avere un ribaltamento totale. Oggi a Napoli si festeggia perché quello che poteva essere tranquillamente evitato con un comportamento intelligente da parte della Lega, rinviando la partita al giorno dopo, non è avvenuto, creando un grandissimo pasticcio. I giudici del Coni sono più accurati rispetto a quelli della FIGC e questo lo dimostra il caso Chievo-Desenzano. Anche in questo caso c’è un discorso di lotta di potere, e credo anche che la minaccia del Napoli di ricorrere al TAR abbia influito sulla sentenza”