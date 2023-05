Pistocchi torna sull'eliminazione in Champions: "Il Napoli aveva ragione sul fallo di Leao"

"Quelle del Napoli sono state due partite in cui c’erano degli errori tranquillamente evitabili".

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ai microfoni di 'Un calcio alla radio' su Radio Napoli Centrale, si è soffermato sugli episodi arbitrali che sono stati decisivi per l'eliminazione del Napoli in Champions: "Il Napoli aveva ragione sul fallo di Leao? Secondo me, sì, è evidente. Quelle del Napoli sono state due partite in cui c’erano degli errori tranquillamente evitabili. Sono gol che non si possono concedere in Champions League".

Inter da Coppe? Una partita in cui il Milan ha sbagliato l’approccio e parecchie altre cose a livello di gestione della formazione. Il Milan ha difensori molto veloci che ha tenuto fuori, tenendo Kjær che è andato in crisi subito. Non mi è piaciuta la formazione schierata da Pioli ed è emersa la maggiore qualità dell’Inter l'altra sera nella semifinale d'andata di Champions".