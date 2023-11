Pistocchi: "Tudor non è l'uomo giusto, meglio uno tra Calzona, Farioli e Ballardini!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

TuttoNapoli.net

Sono stato uno dei primissimi a non essere convinto da Garcia, sin dall'estate. Confidavo che il lavoro di Spalletti venisse preservato, così da nascondere eventuali limiti tecnici del francese. Ora finisce l'avventura di Garcia, ma il vero problema è come sostituirlo. Chi subentrerà, erediterà una delle situazioni più difficili immaginabili. Ora De Laurentiis non può permettersi nuovi errori: deve scegliere un tecnico coerente con le caratteristiche della rosa e con il suo modo di lavoro. Prendere un allenatore che non punta sulla qualità dei suoi giocatori, sarebbe un altro errore fatale. E servirebbe qualcuno già abituato a subentrare in stagione. Chi arriva ora al Napoli, dovrà fare benissimo dal primo minuto: la piazza e la stampa non concederanno un minuto di attesa.

Tudor l'uomo giusto? Per me no, fa un calcio di forza e non di qualità. E poi gioca con la difesa a 5 e non a 4. Può darsi che sia bravo, a Verona ha fatto bene, ma le due esperienze alla Juventus e all'Udinese sono state disastrose. Sarei andato su un allenatore diverso, che proseguisse davvero il calcio di Spalletti.

Nomi che avrei seguito? Calzona, ex vice di Sarri ed ex staff di Spalletti. Poi Farioli del Nizza, che sta dominando la Ligue 1, ma sarebbe difficile convincerlo a venir via da lì senza le giuste garanzie. Il terzo nome è quello di Ballardini, che è abituato a subentrare in situazioni così difficili. Si può sbagliare allenatore, ma non si può sbagliare sostituto: altrimenti si cade dalla padella alla brace. Il Napoli resta una squadra capace di battere chiunque. Ieri ha creato tanto, nonostante le difficoltà e gli errori in fase difensiva. Errori che arrivano perché non c'è accuratezza nel lavoro durante la settimana. I giocatori non sono preparati a gestire qualsiasi evenienza".