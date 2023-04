Pistocchi: "Vi spiego perché quello del Napoli è lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una macchina perfetta. In estate il club è riuscito ad abbassare il monte ingaggi e alzare il livello della squadra. E' lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni perché arriva dal tempo e dalla programmazione, in un percorso partito con Benitez, passato per Sarri e arrivato a Spalletti".