Pizzi: "Corsa Champions? La Juve rischia tanto se non cambia rotta"

Fausto Pizzi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma Piazza Affari a TMW Radio per commentare vari temi.

Sulla corsa Champions?

“Possono rientrare squadre come l’Atalanta. In questo momento due posti sono ben saldi e gli altri, vista la sconfitta della Juventus, possono essere da giocarsi. I bianconeri se tengono questa media rischiano molto. In questo momento è terza e ha del margine ma deve cominciare a cambiare rotta. La Juventus ha la Coppa Italia, il Milan e la Roma l’Europa League. Gli impegni le hanno tutte e le difficoltà possono essere tante”.

Sulle semifinali di Coppa Italia? Che impressione le ha fatto la Lazio di Tudor?

“Secondo me sono due semifinali molto aperte senza favoriti. La Lazio con Tudor ha dato un bel segno di risveglio, più nel gioco che nel risultato. Può influire la partita di campionato perché può dare consapevolezza ai biancocelesti e minare un po' i bianconeri. Va detto che comunque mi aspetto un atteggiamento diverso dagli uomini di Allegri”.

Sulla lotta salvezza?

“Per la lotta salvezza cominciano a essere tante le squadre coinvolte. C’è tanta paura di perdere e per questo ci sono tanti pareggi. Le squadre sono tante e se la possono giocare tutte”.

Sulla Serie B e sul Parma?

“Un Parma che non mi è piaciuto oggi. È sembrato scarico senza benzina e convinzione. Venezia e Palermo non hanno vinto quindi gli hanno dato una mano. Speriamo che sia solo una battuta d’arresto”.