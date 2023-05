Pizzul: "Alcuni tifosi Udinese mi ritengono troppo amico dei colori del Napoli"

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quanto ci siano rancori tra le tifoserie credo che stasera possa andare tutto liscio. A Udine ci sono tanti napoletani, ma anche alcuni cittadini locali sono affascinati dai colori azzurri. Io allo stadio? No, meglio di no. Alcuni tifosi dell'Udinese mi ritengono troppo vicino o troppo amico dei colori del Napoli, per cui evito".