Pizzul: "Che carattere al Camp Nou! Rigore? Lo definisco molto generoso"

Bruno Pizzul, voce storica della RAI, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Alla luce di quanto fino ad ora emerso sembrerebbe una volata a 3 quella per lo scudetto, storicamente però farei attenzione a sottovalutare la Juventus che ha ancora la teorica possibilità di avvicinarsi.

Il pareggio a Barcellona è un ottimo risultato, soprattutto per come si stava mettendo il secondo tempo. La partita di ieri ha dimostrato che il Napoli ha una propria fisionomia ed è anche capace di adattarsi alle capacità dell’avversario. Il primo tempo del Napoli è stato molto molto buono ed il gol è stato un momento di gioia per tutti. I tifosi del Napoli, nonostante l’inferiorità, erano molto calorosi.

Tutto sommato la squadra ha dimostrato il suo temperamento. Curioso il contributo di Dembelè, fischiatissimo dal suo ingresso in campo, che è stato la scheggia impazzita. I tifosi vorrebbero sempre vittorie importanti, ma non dobbiamo dimenticare che vincere al Camp Nou, nonostante la difficoltà della squadra, non è mai troppo facile, il concetto di paura territoriale si manifesta soprattutto sul campo del Barça. Giusto che Spalletti abbia sottolineato la bravura dei suoi giocatori. Il rigore lo definisco molto generoso".