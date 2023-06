Pizzul: “Garcia si troverà bene a Napoli. Beto? Deve ancora migliorare tecnicamente”

"Raspadori? Ha grandi qualità e la capacità di adattarsi ai tanti ruoli che gli richiedono gli allenatori".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista personale sorprendente, De Laurentiis zitto zitto dopo aver convissuto per una decina di giorni con Garcia ha deciso di prendere lui come allenatore. Una sorpresa, ma ancora una volta De Laurentiis ha dimostrato di saper fare di testa sua. Vediamo se questa scelta si dimostrerà vincente. Garcia è un personaggio che cattura l’attenzione per il modo con cui gestisce la squadra e per la sua singolare qualità di comunicatore. Credo che a Napoli si troverà bene, credo che la scelta sorprendente fatta da De Laurentiis abbia incontrato il favore popolare. Ora sono i fatti che dovranno contare.

Beto sostituto di Osimhen? Il ragazzo è interessante, ma è ancora in via di formazione. Poter pretendere che il suo rendimento fosse analogo a quello di Osimhen sarebbe troppo. Ha grandi capacità fisico-atletiche ma deve migliorare su quelle tecniche.

Raspadori? Ha grandi qualità e la capacità di adattarsi ai tanti ruoli che gli richiedono gli allenatori. E’ rapido e veloce e ha senso del gol. Alle spalle della prima punta potrebbe trovare la soluzione ottimale per quelle che sono le sue qualità. Anche in Nazionale ha dimostrato che potrebbe essere un’arma per quello che sarà il futuro del Napoli”.