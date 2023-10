Pizzul: "La faccenda Osimhen sarà dura da sopportare, ma c'è una fortuna"

Bruno Pizzul, storico telecronista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Bruno Pizzul, storico telecronista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Ieri abbiamo sfiorato anche il secondo goal dopo quello di Scamacca. La prestazione dell’Italia è stata assolutamente positiva sotto richiesta di Spalletti. Abbiamo messo in difficoltà gli inglesi, ma dopo il pareggio loro hanno preso il dominio della situazione ed hanno fatto valere le loro qualità individuali. Scandalo scommesse? Questi ragazzi hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi.

Tutti uniti con Garcia? L’impegno di Verona non sarà dei più semplici perchè gli scaligeri possono mettere in difficoltà il Napoli. Gli azzurri devono fare i conti con una situazione non brillante e l’infortunio di Osimhen complica tutto. La faccenda Osimhen sarà dura da sopportare, per fortuna Kvaratskhelia s’è ripreso, anche se tutti i calciatori del Napoli pare abbiano ritrovato la voglia di dimostrare ciò che valgono”.