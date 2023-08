Pizzul non ha dubbi: "Il Napoli resta favorito per lo Scudetto, i tifosi stiano tranquilli"

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Pizzul, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli resta la squadra favorita per lo Scudetto, ma le altre faranno di tutto per eliminare il gap. Credo che i tifosi possano stare abbastanza tranquilli. Mercato? C'è un problema legati ai fondi che le nostre squadre non hanno a disposizione. Inoltre l'Arabia Saudita è un elemento di grande disturbo, questo ha determinato una situazione insostenibile per quanto riguarda le spese che i nostri club possano sopportare. Il Napoli si è ben destreggiato in questa situazione di rischio e pericolo".