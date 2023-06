Plastino: "Confido nell'intelligenza di Garcia, ecco come può portare una ventata di freschezza"

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Secondo me anche prima, nonostante la presenza di Giuntoli, a decidere era De Laurentiis. Quindi potrebbe rimanere anche adesso la stessa situazione anche perché i risultati sono comunque arrivati. Attendiamo, osserviamo come andranno le cose e poi ne parleremo. Quando De Laurentiis ha fatto il prezzo per Osimhen, per me, è come se avesse detto è incedibile. Certo se capita il PSG di turno che te lo chiede e te lo paga chiunque accetterebbe pensando che le cose possano ripetersi al meglio.

Ma esiste qualcuno che dà quei soldi? Io non credo che il Napoli possa cominciare con un leggero ritardo rispetto agli altri per via del cambio dell'allenatore. Anche perché confido molto nell'intelligenza di Garcia che ho conosciuto e anche nel suo sapiente modo di essere psicologo. A volte anche cambiare solo il metodo di disputare la partitella di allenamento, facendo divertire di più i giocatori, potrebbe bastare a Garcia per portare una ventata di freschezza, gioia e novità. Senza Kim e Osimhen il Napoli sarebbe competitivo prendendo dall'Atalanta Scalvini, Koopmeiners e Hojlund. Certo non li pagherei 170 mln come detto da qualche quotidiano oggi, ma sull'unghia offrirei anche meno di 120. Comunque si, il Napoli rimarrebbe competitivo”.