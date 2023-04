Plastino: "Ho esperienza di rapporti tra ultras e società. ADL ha buon senso, mii affido a lui"

"Avendo denunciato determinate situazioni sono andato allo stadio scortato, hanno tirato una bomba in televisione e quindi ne ho subite di cose".

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Secondo me non ci sono particolari problemi dopo il ko con il Milan. Il problema è la vita. Capita. Uno stop può capitare. Forse in questa partita è scattato qualcosa che noi non sappiamo ma di cui poi ne avrà parlato o ne parlerà Spalletti. Sono convinto, comunque, che sia un episodio su cui ricominciare. Forse anche utile per la Champions. Io non credo che il Napoli abbia la testa solo alla Champions. Spalletti è molto attento a questi aspetti. È chiaro che quando hai quasi certamente conquistato il campionato, considerando tutte le scaramanzie, puoi permetterti di guardare un pochino di più dall'altra parte, cioè alla Champions. È umano. Per me il favorito in Champions tra Napoli e Milan rimane il primo perché ha dimostrato superiorità anche in Europa. I rossoneri sono stati bravi perché hanno abdicato allo scudetto e lo hanno fatto in maniera molto dignitosa verso chi lo vincerà. Non credo ad un piano A o B. Credo che Spalletti ad ogni partita fa l'addestramento della squadra e su quello che lui pensa possa essere l'atteggiamento degli avversari per opporsi a lui. Forse Spalletti ha pensato ad un Milan diverso, mettendo il Napoli in condizione di poter reagire ad eventuali strategie rossonere. Questa volta forse Pioli ha fatto un ragionamento in più. Se per caso il Milan continuerà ad aggredire le fonti di gioco, Spalletti studierà un'alternativa a Lobotka, magari facendolo tornare indietro e facendogli fare la sponda; farà muovere altre situazioni. E tutto questo lo starà provando in allenamento.