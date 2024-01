Plastino: "Le difficoltà del Napoli nascono da Spalletti. Polemica Osimhen? Sembra strategia"

Il giornalista Michele Plastino parla a 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte.

Il giornalista Michele Plastino parla a 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Non mi aspettavo le dichiarazioni di Osimhen sul manager di Kvara. Mi sembra che ci sia una strategia per non farsi rimpiangere quando andrà via. Mi chiedo se sia davvero lui o se c’è uno sdoppiamento di personalità. Diciamo che le dichiarazioni di Osimhen e dello stesso procuratore del georgiano non aiutano lo spogliatoio del Napoli e ti fanno capire che forse le colpe non erano tutte di Garcia. Per acquistare calciatori di buona qualità e funzionali alla squadra questo non è il periodo migliore e non è un problema solo del Napoli.

Credo che queste difficoltà del Napoli nascano da Spalletti. Il quale ha fatto un grande lavoro ma l’addio ha consolidato l’idea ad ogni giocatore che fosse stato un anno eccezionale, nel quale tutti hanno dato il massimo e che, andando via l’allenatore appunto, è stata una performance che non si sarebbe ripetuta. Questa cosa è diventata una psicologia di gruppo, di appagamento e di credere di non poter ripetere in quelle stesse condizioni l’anno prima. E la testa a volte conta più delle gambe. Oggi è facile per noi dire che De Laurentiis avrebbe dovuto fare questo piuttosto che quell’altro. Ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto se il presidente avesse venduto Osimhen che cosa si sarebbe scatenato tra gli appassionati del Napoli? Per risalire la china il Napoli dovrebbe lavorare sulla testa del singolo e del gruppo. Ma bisogna anche capire chi lavora sulla testa di chi…”