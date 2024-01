Plastino: "Mazzarri difficilmente tornerà al 4-3-3, il suo gioco è quello di domenica"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: “Le valutazioni di mercato attuale sono sempre da fare in relazione all'attuale allenatore, Mazzarri. L'allenatore aveva prima detto che avrebbe giocato come Spalletti, alla fine è tornato sui suoi passi. Difficilmente tornerà al 4-3-3, il suo gioco è quello che abbiamo visto in trasferta con la Lazio, in casa invece sarà più aggressivo. In ogni caso i nuovi acquisti possono avere vantaggi rispetto a quelli che già c'erano, perchè acquisiranno solo gli ultimi dettami.

I "vecchi" sono un po' sbalestrati tra come si giocava e come si gioca. Osimhen non è l'ultimo arrivato, è uno dei più centravanti più forti degli ultimi 10 anni di Serie A. E' decisivo, soprattutto quando c'è un determinato gioco in cui lui era il terminale offensivo. Normale che senza di lui il Napoli segni di meno, anche se l'attuale gioco è completamente diverso da quello dello scorso anno. Contro la Lazio indubbiamente c'erano tanti giocatori nuovi e quindi si è provato a raccogliere il risultato più utile”.