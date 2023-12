Plastino: "Mazzarri ha bluffato su Spalletti, ha provato a lavorare sulla testa dei calciatori"

“Il vero problema del Napoli secondo me è nella testa dei calciatori, più che nelle gambe".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Michele Plastino ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte:: “Il vero problema del Napoli secondo me è nella testa dei calciatori, più che nelle gambe. Sono convinto che lo scorso anno abbiano pensato di aver fatto il massimo di ciò che era nelle loro possibilità. Non credo ci siano scontenti, credo ci siano calciatori che non hanno gli stimoli necessari, convinti di non poter dare di più.

Mazzarri ha provato a lavorare sulla testa dei calciatori, bluffando con se stesso rievocando Spalletti per provare a portare i calciatori dalla sua parte ma è evidente che certe difficoltà non sono state superate. Inoltre, andavano risolti alcuni nodi contrattuali”.