Plastino: "Raspadori? Non è una prima punta. Lo vedo perfetto in questo ruolo"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "Per me Raspadori è ideale nel 4-2-3-1 dietro la punta. Poi essendo un giocatore molto duttile, come tutti i calciatori con questa caratteristica, gioca meno degli altri. Sono pochissime le giornate e quindi una valutazione và rimandata.

Garcia tatticamente ha un suo credo ma non molto radicato e lascia spazio all'estro dei giocatori. È chiaro poi che negli errori della propria squadra vanno valutate anche le bravure degli avversari ma nella partita con la Lazio sono esistiti anche i portieri e quello della squadra di Sarri potrebbe aver cambiato totalmente l'andamento della partita con le parate su Kvara e Zelinski"