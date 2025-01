Plastino: "Sul mercato servono giocatori pronti, poi si penserà a giugno"

vedi letture

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "Dal mercato, secondo me, deve arrivare a Napoli qualcuno che possa servire subito, alla prossima stagione ci si pensa a giugno. Serve qualcuno che possa apportare subito il proprio contributo alla causa azzurra. Quello di gennaio non è più un mercato di riparazione, ora serve per rinforzare le rose anche in base all’andamento della stagione.

Il Napoli può vincere lo scudetto, il match con la Roma non sarà facile perché Ranieri sta facendo un ottimo lavoro, ricostruendo la squadra nella testa prima che nelle gambe e quindi ora è un pericolo per tutti affrontare i giallorossi. Garnacho potenzialmente è il calciatore giusto per il gioco di Conte ma aspettiamo prima di tutto di capire se arriverà e poi come si ambienterà nella squadra e in Serie A: solo dopo si potrà dare giudizi sensati”.