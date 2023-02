Plusvalenze Juve, Tongya: "8mln per il mio trasferimento non erano una cifra esagerata”

Finito, suo malgrado, nel ciclone di voci e carte che sono seguite al Processo Prima, l'ex fantasista della Juventus Franco Tongya ha parlato della sua valutazione

Finito, suo malgrado, nel ciclone di voci e carte che sono seguite al Processo Prima, l'ex fantasista della Juventus Franco Tongya ha parlato della sua valutazione (8 milioni, ndr) che a tanti è sembrata esagerata per un calciatore della Primavera: "Non mi sembravano pochi, ma neppure una cifra esagerata. Le cifre dei trasferimenti si erano gonfiate parecchio negli ultimi anni, in più io venivo da un’ottima stagione. Ero il calciatore più giovane della Juventus Under 23, ero stato inserito nella Top 11 della Youth League e anche del Mondiale Under 18.

Lì per lì, non ci ho visto nulla di strano. Nei mesi scorsi mi hanno scritto amici e compagni, chiedendomi cosa fosse successo e cosa mi sarebbe accaduto. Io però non ne so nulla, certi fattori non influiscono sul mio percorso", ha detto in una intervista a gazzetta.it.