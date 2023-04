Polemiche per la gara spostata? Spalletti: "Non abbiamo affidato al prefetto il nostro campionato"

Il presidente della Salernitana parla di mortificazione della dignità della sua squadra e Sarri di tavola apparecchiata per la loro sconfitta.

Il presidente della Salernitana parla di mortificazione della dignità della sua squadra e Sarri di tavola apparecchiata per la loro sconfitta. Mentre Luciano Spalletti risponde così in conferenza stampa a chi gli riporta i pensieri degli altri due: "Noi non abbiamo affidato al prefetto o al fato il nostro campionato, ma alla nostra idea di calcio, per fare felici che ci attendono col fiato sospeso per ore per un aeroporto o per strada solo per veder passare un pullman azzurro. Noi non abbiamo fatto niente come squadra, anzi, abbiamo dovuto modificare anche noi il lavoro settimanale e quindi dobbiamo accettare questo e per quello che vediamo e sentiamo hanno voluto dare sicurezza.

Mi hanno detto anche di dire qualcosa... se dovesse succede questo fatto, che non sappiamo se succede, per cui dopo dovrò fare un discorso di sicurezza in previsione di... e niente di certo.