Polemiche su Orsato, tre ex nazionali inglesi in coro: “Non c’era il rigore per l’Argentina”

“Il centravanti argentino ha calciato male a dire il vero e poi ha continuato a correre verso il portiere che non poteva fare altro che restare fermo".

Non solo in Croazia, il rigore fischiato da Orsato a favore dell’Argentina in semifinale fa discutere molto anche in Inghilterra dove tre ex calciatori come Gary Neville, Ian Wright e Roy Keane nel corso della consueta trasmissione su ITV concordi sul fatto che si trattasse di un fischio errato. “No, non era rigore, per nulla. Il portiere esce, fa solo un movimento verso destra e poi si ferma prima che il tiro venga scoccato, poi Alvarez gli corre addosso e lui tenta di togliere la gamba. - spiega Neville – Cos’altro poteva fare, non può essere fallo. Se avesse continuato a correre e colpito Alvarez sarebbe stato abbastanza giusto, ma si è fermato”.