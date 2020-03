Polemiche su Striscia, Gerry Scotti: "Testo degli autori. Ascierto un signore, Galli voleva fare il primo della classe"

MULTIMEDIA FOTO - STRISCIONE DEI TIFOSI DI BRESCIA E ATALANTA: "DIVISI SUGLI SPALTI, UNITI NEL DOLORE" È un momento difficile per le città di Brescia e Bergamo, martoriate dalle vittime per il Coronavirus. A tal proposito in queste ore è stato esposto a Sarnico, comune a cavallo tra Brescia e Bergamo, uno striscione delle tifoserie che... È un momento difficile per le città di Brescia e Bergamo, martoriate dalle vittime per il Coronavirus. A tal proposito in queste ore è stato esposto a Sarnico, comune a cavallo tra Brescia e Bergamo, uno striscione delle tifoserie che...