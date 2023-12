Politano non andava espulso, Marelli: "Espulsione molto severa. Non c'è violenza"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli

TuttoNapoli.net

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli: "L'espulsione diretta per Politano è molto severa. Concettualmente è giusta, perché è una reazione con la palla lontana. In questo caso però, è un piccolo calcio, dato con poca forza. Sarebbe stato più corretto ammonirlo".