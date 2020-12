Polonia, vice-presidente Federazione: "Milik, che casino dei procuratori! Se non trova squadra a gennaio non verrà agli Europei!"

Marek Kozminski, vice-presidente della Federazione polacca, ha parlato della posizione di Arkadiusz Milik al Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un bravo ragazzo, normale, che sa giocare a calcio. Purtroppo è in questa telenovela col Napoli e sta perdendo tutto. Non c'è un vincente. Alla fine di questo periodo, di questa strana storia, nessuno potrà dire 'Ho vinto'. Chi lo consiglia ha fatto tutto questo casino inaccettabile dal punto di vista sportivo. Tutti vogliono giocare. L'abbiamo visto in nazionale a settembre, ottobre e novembre. Purtroppo se non trova una collocazione fissa a gennaio per giocare con continuità sarà molto difficile portarlo agli Europei".

PROBLEMA PROCURATORI? - "Penso di sì. In questa stranissima storia c'erano tanti club che volevano prendere il giocatore, iniziando le discussioni col Napoli, e invece alla fine Milik è ancora lì. Mi dispiace perché lo conosco bene, è un bravo ragazzo, non è una persona cattiva. Si è fatto consigliare male e sta andando in questa direzione. Non ci sarà un vincitore".