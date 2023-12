Polverosi: "Nessuna sorpresa: Juve, Inter e Real superiori al Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista:

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Non bisogna snobbare la vittoria del Napoli col Braga, in Champions non è mai un allenamento a porte aperte. Col Cagliari ora sarà una gara difficilissima, perché è allenato da uno dei migliori allenatori in Europa per lettura delle partite.

Ranieri riesce a vedere cose che molti suoi colleghi non riescono a vedere, risolvendo intere stagioni con i cambi. Col Sassuolo l'ha vinta così, c'è poco da aggiungere. I sardi hanno tanti giocatori interessanti, da Dossena a Prati, passando per tanti giovani. Questa squadra è in fondo perché ha perso tanto all'inizio, ma ora è davvero difficile da prendere. Il Napoli di Mazzarri procede secondo le aspettative, nel bene e nel male. Juve, Inter e Real sono superiori a questi azzurri, Walter ha ereditato una squadra in netta difficoltà e non mi aspettavo tanto di più. Ora però mi aspetto di vedere una squadra in crescita e pronto a risalire la china".