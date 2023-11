Polverosi: "Vent'anni fa subire quel gol con l'Union sarebbe stata la vergogna delle vergogne"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Il Napoli ha giocato due gare in casa prima delle due soste e ha perso contro Lazio e Fiorentina, chissà che la cabala non possa premiare anche l'Empoli. Certo, i toscani vengono da due partite davvero sballate, con due sconfitte abbastanza pesanti. Con l'Atalanta non è mai entrato in campo, ma a Frosinone ha giocato almeno una buona mezzora. L'Empoli è stato però annientato nel secondo tempo... Anche se il Napoli è pieno di problemi, c'è troppa differenza per pensare ad un risultato a sorpresa. Per l'Empoli sarebbe preoccupante un'ennesima e pesante sconfitta. Dopo 11 di campionato e 4 di Champions ormai è certo che quel Napoli lì non esiste più. Qualche segnale ogni tanto arriva, ma sono sprazzi. Questa squadra ha perso la propria via, ora è incerta e confusa. Sembra poco convinta di sé stessa, quando l'anno scorso è stata la convinzione a portare lo Scudetto. Il pareggio con l'Union è stata una mazzata, non si può prendere un gol come quello in contropiede. Vent'anni fa sarebbe stata la vergogna delle vergogne essere fregati così da calcio d'angolo.

Manca lo Spalletti carismatico e motivatore? Probabilmente è così, forse Garcia non riesce a trasmettere la sua personalità al gruppo e non riesce a farsi seguire. Spalletti è tra i migliori in Europa, Garcia ha solo sfiorato certi livelli, ma non è uno sprovveduto. E mi sembra che si crei un alibi per i calciatori se tutte le colpe sono dell'allenatore, ma chi è che poteva prendere il posto di Luciano? Solo Conte o Klopp, per dirne due. Vedo tanti singoli che non stanno performando come lo scorso anno, con errori non imputabili solo all'allenatore... Per questo non sarei convinto che sia tutta colpa di Garcia".