Ponciroli: "Capolavoro Spalletti, ma perché non c'erano top-player con cui aveva difficoltà"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli.

Cosa succederà con Allegri?

“Su Allegri ho letto delle cose assurde. È chiaro che ha fatto degli errori, spesso ha sbagliato la formazione e non è riuscito ad integrare alcuni giocatori come Di Maria o la gestione di Vlahovic. Qualcuno dice che la ripartenza dipende dall’addio di Allegri, ma datemi un nome che so che farà tanto meglio. Mi è stato detto De Zerbi, viene data ancora una chance a un allenatore in rampa di lancio? Vogliono uno navigato, e allora vediamo quale nome può essere valido. Spalletti? A Napoli ha fatto un capolavoro assoluto ma grazie anche ai giocatori che aveva a disposizione, perché non aveva personalità forti o top player con cui ha avuto delle difficoltà, vedi i casi Totti e Icardi. Arriva alla Juve e si ritrova i Pogba, i Di Maria, i Chiesa e i Vlahovic. Un conto è allenare una squadra di potenziali fenomeni, un conto è allenare la Juve. Non penso sia un profilo giusto per la Juve, ma in questo momento non so quanti ce ne siano. Non lo è neanche Allegri. Devi vincere, far crescere i giovani, considerare quanto succede anche fuori dal campo. Devi fare i conti con la pressione della piazza che vuole vincere sempre.”