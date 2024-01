Ponciroli: "Conte? Bisogna scegliere con calma il nome del nuovo allenatore"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole

TuttoNapoli.net

© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole: “Ieri ero alla presentazione del nuovo album Panini e anche il capitano del Torino Buongiorno ha detto che il Napoli aveva qualcosina da sistemare. Più di qualcosina, il Napoli ha tantissimo da sistemare.

È a venti punti dalla capolista, ha fatto 22 punti in meno dello scorso anno e non si è vista minimamente la scossa che doveva esserci con l’arrivo di Mazzarri. Si va verso una stagione difficile e mi sembra anche che l’ambiente la stia vivendo in maniera pesante. Conte? Il Napoli e De Laurentiis devono prendersi tempo per scegliere in maniera giusta, non deve forzare una scelta adesso perché non può sbagliare. È stata fatta una scelta con il ritorno di Mazzarri e credo che verrà portato fino a fine stagione, le difficoltà erano state messe in conto. Dipenderà tutto poi dalla qualificazione alla Champions League, ha ancora le carte in regola per qualificarsi. Toccare ancora una volta questa squadra sarebbe un errore con un’altra rivoluzione, qualche innesto di mercato però potrebbe far comodo.”