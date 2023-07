Ponciroli: "L'Arabia ha rubato idea ad Agnelli. Creata Superlega e nessuno riesce a fermarli”

Il giornalista Fabrizio Ponciroli, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del mercato monopolizzato dall'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

Il giornalista Fabrizio Ponciroli, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del mercato monopolizzato dall'Arabia Saudita: "Stamattina sto discutendo con un po’ di persone perché credo che l’Arabia Saudita ha soffiato l’idea ad Agnelli. Stanno facendo la Superlega e nessuno è in grado di fermarli. Dopo il mercato in Qatar è impensabile che qualcuno possa dargli contro. Il calcio tende a non essere più nostro, bisognerà solo capire quanto reggerà questo modo di fare calcio.

Prendere campioni e creare una lega che interessi tutto il globo. A questo punto dovrai sempre mantenere questa linea, sono curioso di capire come la Saudi Pro League gestirà questo movimento di soldi. In passato ci hanno provato americani e cinesi ed è andata male, i sauditi mi sembrano più convinti ma vedremo come andrà".