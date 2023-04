Ponciroli: "Milan favorito per le semifinali, Napoli avrà due assenze pesanti"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

TuttoNapoli.net

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli.

Che Milan Napoli è stato?

“È stato un match vibrante, entrambe volevano giocare a calcio. Il Napoli ha messo in difficoltà il Milan, ma bravi i rossoneri a concretizzare l’azione che ha permesso alla squadra di mettere le mani sulla vittoria. Tutto però è ancora aperto, anche se il Napoli dovrà far fronte alle assenze di Anguissa e Kim che sono pesantissime, ma la spinta del Maradona sarà un fattore, anche se in percentuali ora stiamo a 60 – 40 per il Milan in merito al passaggio del turno”.