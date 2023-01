Ponciroli: "Spalletti prega che vantaggio non diminuisca, con la Juve si gioca tantissimo"

Se Spalletti saprà gestire ansie e preoccupazioni, allora potrà davvero essere l’anno buono per i partenopei.

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Ponciroli di Calcio 2000, scrive così del momento in cassa Napoli: "Lo immagino pregare che il vantaggio sulle avversarie non diminuisca ulteriormente. Venerdì sera, il suo Napoli, si gioca tanto, tantissimo. Le avversarie non mollano, il Napoli non può stare tranquillo. Era naturale arrivasse un momento di difficoltà.