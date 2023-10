Ponciroli su Mario Rui: “O decide di parlare con Garcia o a gennaio va via”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli.

Il Napoli ha deciso di non seguire le linee guida di Garcia?

“Escludo una cosa del genere. Credo che Garcia stia provando a portare avanti la sua visione, non è facile ma si sapeva. Vai a toccare un sistema che lo scorso anno ha vinto il campionato, su qualsiasi scelta ci sarà qualcuno che punterà il dito contro. Mario Rui ha 34 anni, è normale che Garcia cerchi alternative. Questa moda di lamentarsi tramite il procuratore non mi piace, credo che Mario Rui o decide di parlare con Garcia o a gennaio va via”.