Porzio contro ADL: “Arrogante, presuntuoso e ci infanga, non è in grado: lasci il Napoli!”

Franco Porzio, ex pallanuotista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tifosi Napoletani' in onda su Tele A: "Osimhen non ha un sostituto ed è spompato, non c’è più Lozano e manca Elmas. E’ tutto sbagliato, da quando sono andati via Giuntoli e Spalletti. C’è un vuoto gestionale e senza quinto posto ci sarà una rivoluzione ed un ridimensionamento.

ADL se pensa di fare anche questo… ma lui è così presuntuoso ed arrogante che non si affiderà a nessuno ed è meglio che lasci. Sarà una catastrofe economica, lui non è in grado di gestire la situazione. Con lui non si possono avere dirigenti. Sarà un futuro difficile. Non cambierà idea? E’ presuntuoso, arrogante, pensa di essere il più bravo di tutti, non è una cosa solo di agosto ma l’ha fatto sempre. A noi napoletani ci ha sempre infangato e screditato”.