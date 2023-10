Porzio sul no di Conte al Napoli: “Vuoi vedere che sta aspettando la Juve l’anno prossimo?”

Franco Porzio, campione di pallanuoto, ha parlato al Corriere dello Sport del no di Conte al Napoli

Franco Porzio, campione di pallanuoto, ha parlato al Corriere dello Sport del no di Conte al Napoli: "Vuoi vedere che Conte sta aspettando la Juventus l’anno prossimo e per questo ha scelto di non accettare altre squadre? Magari la sua ambizione è proprio quella di ritornare a Torino, d’altronde lui è nato lì e da sempre si sente bianconero. Io non ho mai creduto al suo arrivo, anche se mi sarebbe piaciuto molto, è un allenatore carismatico e di personalità, ma avevo dubbi sull’aspetto economico e sul rapporto con De Laurentiis".