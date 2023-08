Post-Mancini, Caressa: “Conte in pole davanti a Spalletti. Vedrei benissimo Gattuso”

"Vedo davanti a tutti Conte, poi Spalletti sa lavorare con i giovani e potrebbe fare bene".

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa ha commentato le dimissione di Roberto Mancini da ct della Nazionale: “Già in Olanda avevo capito che la situazione non era più quella di prima, avevamo avvertito che al Mancio mancava il solito entusiasmo. Se uno decide di dimettersi il 13 agosto, qualcosa deve essere successo. Forse gli è arrivata una super offerta, mi sorprenderebbe non vederlo presto su qualche panchina. O c’è stato qualche litigio in Nazionale, e cosa che ci risulta, o è arrivata qualche offerta.

Erede di Mancini? Conte già conosce l’ambiente e ha fatto già quel mestiere, potrebbe essere una chiave di svolta. Spalletti è attualmente l’allenatore più quotato a livello internazionale, forse Luciano ha bisogno più del campo per fare quelle cose che vuole fare ma è talmente bravo per fare benissimo anche da ct. Deve essere uno che agisce subito e in grado di cambiare le cose in vista della qualificazione agli Europei. Qualcuno parla di Cannavaro, ma se ne è parlato tante volte di lui in Nazionale, non vorrei bruciarlo. Sono sicuro che Gattuso farebbe grandissime cose in Nazionale, lui avrebbe un grandissimo entusiasmo. Vedo davanti a tutti Conte, poi Spalletti sa lavorare con i giovani e potrebbe fare bene. In questo momento, Conte sarebbe l’ideale”.