Prandelli fiducioso: "Napoli, è solo un momento passeggero! Ora uniti per ricomporre strappo"

Intervistato da Il Mattino, Cesare Prandelli ha parlato di svariati temi legati al nostro campionato, a cominciare da quelli di casa Napoli: "A inizio stagione avevo detto che il Napoli sarebbe stato tra le due litiganti del momento, e tutt'ora non penso di aver sbagliato. Credo che quello degli azzurri sia solo un momento passeggero. Il Napoli è forte, devono solo risolvere i loro problemi".



Lei che idea si è fatto sulla situazione Napoli?

"Devono ricomporre tutti insieme: allenatore, società e giocatori che devono fare un passo indietro. Vista da fuori non è una bella immagine per il club, ma nemmeno il comportamento da parte dei giocatori è stato bello. Immagino che ci siano stati conflitti interni, ma ora ci si deve confrontare e ripartire".