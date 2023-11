Prandelli: "Gestione sbagliata fin dall'inizio, ADL ha scelto Garcia con troppa fretta"

Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1

© foto di Federico De Luca

"In questo momento l'Inter è la squadra più solida, ha una rosa talmente ampia che può gestire i tanti impegni tra campionato e coppe. La Juve zitta zitta è lì, ha la possibilità durante la settimana di preparare meglio le partite, mi sembra che abbiano ricompattato l'ambiente dello spogliatoio". Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul duello Juve-Inter in campionato.

Su Vlahovic: "Mi sembra che abbia perso un po' il sorriso, lo vedo un po' triste dalle immagini, poi magari dentro ha il fuoco come ha avuto sempre. L'ho avuto, è un giocatore che fisicamente deve lavorare molto, Se lavora molto, diventa devastante, perché ha il senso del gol e l'aspetto tecnico. La sua gestione spetta all'allenatore, può essere uno stimolo per poter ricominciare a pensare di avere un titolare inamovibile".

Ringiovanimento nelle convocazioni di Spalletti? "Non è che un ct aspetta gli ultimi due giorni per fare una convocazione. C'è uno staff che segue la crescita dei nostri giocatori più pronti. L'impatto è forte, ma la strada è questa, bisogna ringiovanire".

Immobile non convocato, Scamacca e Raspadori sì: "Non dobbiamo discutere le scelte di un ct. Scamacca e Raspadori hanno fatto vedere ultimamente anche un impatto internazionale, dobbiamo essere fiduciosi".

Garcia-Napoli, è finita: "La gestione è stata sbagliata dall'inizio. Con troppa fretta è stato scelto il nuovo allenatore pensando che il giocattolo fosse perfetto. Ma non è cosi', è si è capito subito fin dall'inizio. Già un mese e mezzo fa Garcia è stato delegittimato: quando perdi il potere della gestione o dai le dimissioni o accetti l'esonero. Garcia non è stato mai accettato, non è riuscito a entrare nella famiglia Napoli. Poi alla fine c'è il calcio che è imprevedibile: Berisha al 90' salva il risultato, poi si perde la gara e crolla tutto. Bisogna capire qual è stata la gestione del gruppo in questi mesi. I giocatori hanno parecchie responsabilità".

Chi le piace delle nuove promesse in panchina? "Innanzitutto in tanti stanno dimostrando di avere le idee chiare già a 40 anni. Palladino è arrivato e da subito si è capito che la squadra aveva cambiato rotta dal punto di vista della gestione e della strategia. Credo sia destinato ad avere un grande carriera. Due parole le spendo volentieri su Gilardino: l'ho avuto tanti anni, la sua grande forza è l'umiltà. Ascolta tutti, ma poi è determinato nel fare delle scelte e le sta facendo molto bene, con grande sicurezza. Tra gli allenatori più giovani scorgo una linea comune di pensiero dal punto di vista della costruzione del gioco, si vuole essere protagonisti durante la partita. Poi sarà compito di Spalletti amalgamare tutti, la cosa più difficile per un ct".

La Nazionale: "La partita più importante è quella con la Macedonia del Nord, i giocatori devono pensare a vincere quella gara, non bisogna fare calcoli".

Su Vincenzo Italiano: "Italiano non è una novità, la struttura della squadra è importante, l'obiettivo dovrebbe essere entrare nei primi quattro: al terzo anno i giocatori possono dare qualcosa in più, hanno molte più certezze, l'ambiente aiuta ad avere grandi stimoli. Non si può scegliere tra campionato e coppa, ha la rosa per alternare i vari giocatori. La Fiorentina deve lottare per i primi quattro, il gioco è consolidato".

Crisi Milan: "Il Milan è in una fase di confusione. Bisogna capire bene quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Penso che Pioli non abbia bisogno di alcun tipo di appoggio, se non persone di personalità come Ibra per condividere con i dirigenti la gestione del gruppo. L'allenatore non può fare tutto. Pioli allena da trent'anni, ha capacità, innovazione ed equilibrio, credo ci sia confusione sul possibile ruolo di Ibra".