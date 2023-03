Prandelli: "Il Napoli stravince tutte le gare, può dire la sua in Champions"

Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli:

Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli: "È fortissimo, stravince sempre, può dire la sua in questa Champions. Il Mondiale in Qatar non ha cambiato nulla. Se guardiamo sia la classifica oggi sia le prestazioni, il dato che emerge è che le gerarchie sono rimaste praticamente le stesse. I

n campionato ma, tutto sommato, anche in Europa. E non soltanto per le italiane. Piuttosto: potrebbe esserci qualche effetto sulle imminenti qualificazioni europee delle nazionali, le squadre che hanno giocato tante partite di recente potrebbero trarre vantaggio da questa situazione".