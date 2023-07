Prandelli: "Mai stato vicino al Napoli. Giuntoli? La Juve ha preso il migliore"

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul mercato della Juventus

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul mercato della Juventus: "Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Vlahovic per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile".

Giuntoli? Non sono mai stato vicino al Napoli, ma la storia dimostra che Giuntoli è una persona seria, capace, competente. E poi mi piace perché è uno che parla poco. La Juventus ha preso il migliore.

Vlahovic? Ha avuto un sacco di problemi fisici. Poi una punta come Dusan deve giocare per finalizzare... Vlahovic ha una caratteristica chiara: sa fare gol. E quindi la squadra deve servirlo meglio. Dusan sente la porta, ha un mancino fantastico, una profondità incredibile. E attacca l’area con i tempi giusti. Se hai uno così, lo devi servire per finalizzare l’azione. È un capitale e io lo valorizzerei".