Prandelli: "Napoli capolavoro, sue gare più divertenti di City o Barcellona"

Nell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino spicca l'intervista a Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia che partecipò agli ultimi Mondiali

Dovrebbero dire: imparate da Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli come si costruiscono le squadre per vincere. Badando ai ruoli da ricoprire e non ai nomi, badando alla sostanza del progetto e non a prendere applausi semplici. Io non riesco a cambiare canale se c'è il Napoli in tv, per me è meglio di una gara del Manchester City o del Barcellona".