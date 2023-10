Prandelli: "Nessuna fuga Scudetto quest'anno, quattro in lotta per il titolo"

"Il presidente del Napoli ha voluto un allenatore che desse continuità al 4-3-3 ma questo modulo non è che sia una fotocopia, va interpretato".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Mattino, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli si sofferma brevemente a parlare anche della corsa Scudetto: "Ci sarà una fuga come quella del Napoli l'anno scorso? No, sono in quattro e stanno più o meno tutte là. Compresa la Juventus", le sue dichiarazioni su Milan, Inter, Napoli e appunto Juve in lotta per il titolo.

Su Napoli-Fiorentina: "Sarà una partita tra due allenatori che hanno un propria idea di calcio. Giocano a viso aperto e potranno arrivare molti gol, salvo soluzioni tattiche che bloccano la partita. Il presidente del Napoli ha voluto un allenatore che desse continuità al 4-3-3 ma questo modulo non è che sia una fotocopia, va interpretato. A Italiano, come a Garcia, piace anche virare al 4-2-3-1: sta facendo bene alla Fiorentina".