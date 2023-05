Prefetto Palomba: "Domenica tutto riuscito, ringrazio i napoletani"

Così il prefetto di Napoli Claudio Palomba nel corso di una conferenza stampa in Prefettura

"Ringrazio i napoletani per la risposta di piena osservanza soprattutto del divieto di circolazione, l'esperimento di domenica ha avuto aspetti estremamente positivi. Il Napoli Calcio, Napoli città e i napoletani hanno dato una risposta estremamente positiva, di cui siamo tutti contenti. Questa dev'essere una festa per tutti, esportiamo non solo calcio Napoli, ma tutta la città che sta vivendo un momento particolare sul profilo del turismo". Così il prefetto di Napoli Claudio Palomba nel corso di una conferenza stampa in Prefettura.