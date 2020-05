Premier Conte sul nuovo decreto: "Lavoro incredibile da 55 miliardi! Il vostro grido non ci è sfuggito"

Al termine del Consiglio dei Ministri di oggi, il premier Giuseppe Conte prende la parola in conferenza stampa da Palazzo Chigi per presentare il testo finale del nuovo decreto Rilancio: “È un testo complesso, sono oltre 250 articoli, ma parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. È un lavoro incredibile, abbiamo lavorato non solo con i ministri, ma devo ringraziare gli staff tecnici che hanno lavorato giorno e notte per portare a compimento questa fatica. Sappiamo che il Paese è in attesa, abbiamo impiegato del tempo, ma è stato non un minuto di più per un testo articolato.

Ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Ci sono commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori nell'incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta.

Sono stati destinati 15-16 miliardi alle imprese, che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi.

Sono previsti aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla, dobbiamo fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo pagato l'85 per cento della cassa ordinaria e quasi l'80 per cento del bonus per gli autonomi. In totale erogato misure per 4,6 mln di lavoratori.

Per la sanità c'è un intervento cospicuo, pari a 2 miliardi e 250 milioni. E' stato istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni.

Via la prima rata dell’imu per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari. Rinviamo tutti gli adempimenti, le ritenute Iva, contributi previdenziali fino a settembre. Aiutiamo le imprese con gli affitti e ancora.



Bar e ristoranti non dovranno pagare la Cosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico".