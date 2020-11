Pres. Abruzzo respinge le accuse: "Basito da certe bassezze, già pensiamo al prossimo ritiro..."

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rispondendo alle domande riguardo il caso legato alla Regione Abruzzo ed i 6 milioni di fondi post-Covid destinati al Napoli per i ritiri: "Noi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta e la possibilità che il Napoli svolgesse il suo ritiro in Abruzzo. Opportunità nata in una fase di emergenza, il Napoli cercava una località idonea a svolgere il ritiro. Abbiamo adottato delle misure, facendo un'anticipazione per il pagamento, non c'erano tempi tecnici per riunire gli organi, abbiamo fatto un'anticipazione di bilancio, siamo passati in consiglio regionale per la ratifica e tutti i passaggi. Ora che uno dica che per portare una squadra in ritiro bisogna fare un'asta, un bando, non l'ho mai visto fare. Non mi pare che il Trentino abbia messo all'asta le sue località quando ci è andato il Napoli a fare il ritiro. Io resto basito dalla bassezza di certe accuse ed illazioni, a me tutto questo fa ridere. Prossimo ritiro? Con il Napoli non abbiamo avuto contatti recenti sotto questo profili, a ci siamo già mossi sul territorio, abbiamo riunito sindaci ed albergatori sul territori, lavorare per organizzare meglio ed in maniera più vantaggiosa".