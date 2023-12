Pres. AIA risponde alle polemiche: "Nessun cortocircuito con gli allenatori"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il rapporto con gli gli allenatori non è complicato, qualche settimana fa ci siamo ritrovati a Lissone per parlare di obiettivi comuni. Non c'è alcun cortocircuito, da parte nostra nessuna non c'è chiusura nei confronti di nessuno, ma solo massima collaborazione. Gli obiettivi si raggiungono se ci si confronta, bisogna fare attenzione però a non superare il limite di rispetto reciproco che fa parte dello sport in generale". Lo ha detto Carlo Pacifici, presidente Aia, a margine del Premio Andrea Fortunato in corso al Coni, commentando le recenti polemiche degli allenatori di Serie A, in particolare quelle di Mourinho e Thiago Motta, verso gli arbitri.

Poi ha concluso facendo un bilancio su questa prima parte di stagione: "Sono soddisfatto dei giovani, c'è una forte spinta di rinnovamento. Si sta chiudendo un ciclo e se ne sta aprendo un altro, ma sono contento della risposta dei giovani in gare impegnative. Poi è chiaro che possiamo fare sempre di più e meglio ma siamo sulla strada giusta". (ANSA).