Pres. ATP Val di Sole: "Tantissimi eventi per tifosi tra cibo, divertimento e sport"

Luciano Rizzi, Presidente APT Val di Sole, è intervenuto in conferenza stampa svelando le novità del prossimo ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida

TuttoNapoli.net

Luciano Rizzi, Presidente APT Val di Sole, è intervenuto in conferenza stampa svelando le novità del prossimo ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida: “Per questo ritiro da campioni d’Italia ci saranno grandi eventi degni di questo storico momento. Per i nostri ospiti stiamo allestendo un calendario capace di proporre ogni sera appuntamenti coinvolgenti legati al della gastronomia, del divertimento, del mondo calcistico e sportivo. Al riguardo ricordo che la Val di Sole si tingerà con l’iride a metà giugno quando ospiterà la Coppa del Mondo di rafting, come unica tappa italiana, e nel primo fine settimana di luglio l’ormai tradizionale appuntamento con la Coppa del Mondo di mountain bike.

Siamo decisamente contenti di poter proporre ai tifosi del SSC Napoli due fine settimana completi per assistere agli allenamenti dei propri beniamini e nel contempo diversi giorni per consentire una vacanza alla scoperta del nostro territorio, particolarmente ricco di un patrimonio ambientale che propone gioielli impareggiabili: le Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, il fiume Noce ideale per gli sport aquatici, nonché le due suggestive valli laterali di Peio e di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio. E poi ancora le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. Concludo con i complimenti a Trentino Volley per lo Scudetto tricolore vinto nel campionato maschile di pallavolo”.